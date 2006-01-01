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Наш магазин: ул. Киселева, 4 (ст. метро Пл. Победы)
+375 (29) 760-22-22
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Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 80D Body






				
		



	

		

			

			

								1 650,00 руб.
				
							

		

		
		

			
			

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		Технические характеристики
	


	
		

			

		

			

								
					Скачать инструкцию для Canon EOS 80D
				
Скачать .pdf 8.12 Мб

			

		

			

	

		
				

	

	


	
	
	
	
	

		Производитель: Canon Inc. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan.	

	
	

		Импортер в РБ: ОДО «КВИНТАСТАДОР» 220103 г.Минск, ул. Калиновского 101, ком. 1-а т/ф 280 48 18	





	

					В наличии
				Обновлено сегодня
	


	
	

	

		

			

				

					

						

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                                                                                                                            
        
                                                                                                
        
                                                                                                                    
        
                                                                                                                                                                                
        
                                                                            
        
                                                                                                
            
                                                                                                                    
        
                                                                                                                                                                                
        
                                                                                                                                        
        
                                                                                                                    
        
                                                                                                                                                            
        
                                                                                                                                        
        
                                                        
        
                                                                            
        
                                                                            
        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
        
                                    
        
                                                                                                
        
                                                                                                                                                                                                                                                                
        
                                                                                                                                                                                                    
        
                                                                                                                                        
        
                                    
        
                                    
            
                                                                                                                                        
        
                                                                                                                                                            
        
                                                                                                                                        
        
                                                                                                                    
        
                                                                                                                                                            
        
                                                                            
        
                                                                                                                                        
        
                                                                                                
        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
        
                                                                                                                                                                                    
        

        
        
    

    
                                                                

                    

                        
                            Технические характеристики                        
                    

                
                

                    Тип питания 
                    Li-ion  (LP-E6)
                

                                                                                                            
                

                    Ведущее число вспышки  
                    12 м (ISO 100)
                

                                                                                                                                                                                                                                                                            
                

                    Количество пикселей 
                    24 Мп
                

                                                                                                                                                                                            
                

                    Макс. кол-во кадров в секунду (видео) 
                    60 кадров/сек (1920 x 1080)
                

                                                
                

                    Макс. скорость серийной съемки (фото) 
                    7 кадров/сек
                

                                                
                

                    Макс. чувствительность (ISO) 
                    25 600
                

                                                                                        
                

                    Максимальное разрешение видео 
                    1920 x 1080 
                

                                                                                                            
                

                    Мин. чувствительность (ISO) 
                    100
                

                                                                                        
                

                    Наличие Wi-Fi 
                    Да
                

                                                                                                                                                                                                                                    
                

                    Поддержка карт памяти 
                    SD, SDHC, SDXC (поддержка UHS-I)
                

                                                                                        
                

                    Размер матрицы 
                    1.6 crop (22.5 х 15 мм)
                

                                                                    
                

                    Размер экрана ЖКИ 
                    3 '' 
                

                                                                                                                                                                                            
                

                    Тип матрицы 
                    CMOS
                

                                                                                                                                

        
                                                                                                                                                                                                            
        
                                                                

                    

                        
                            Размер                        
                    

                
                

                    Вес 
                     730 г
                

                                                                                                                                
                

                    Длина 
                    105 мм
                

                                                                                                                                
                

                    Толщина 
                    79 мм
                

                                                                                        
                

                    Ширина 
                    139 мм
                

                            

            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
        
                                                                                                        
        
                                                                                                                            
        
                                                                                                                                                                                        
        
                                                                                    
        
                                                                                                        
            
                                                                                                                            
        
                                                                                                                                                                                        
        
                                                                                                                                                
        
                                                                                                                            
        
                                                                                                                                                                    
        
                                                                                                                                                
        
                                                                
        
                                                                                    
        
                                                                                    
        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
        
                                            
        
                                                                                                        
        
                                                                                                                                                                                                                                                                        
        
                                                                                                                                                                                                            
        
                                                                                                                                                
        
                                            
        
                                            
            
                                                                                                                                                
        
                                                                                                                                                                    
        
                                                                                                                                                
        
                                                                                                                            
        
                                                                                                                                                                    
        
                                                                                    
        
                                                                                                                                                
        
                                                                                                        
        
                                                                                                                            

                    

                        
                            Комплект поставки                        
                    

                
                

                    CD с программным обеспечением 
                    Да
                

                                                                                        
                

                    USB кабель 
                    Да
                

                                                                                        
                

                    Аккумулятор 
                    Да
                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                

                    Заглушка на фотоаппарат 
                    Да
                

                                                                                                            
                

                    Зарядное устройство 
                    Да
                

                                                                    
                

                    Инструкция 
                    Да
                

                                                                                                                                                                                                                                                        
                

                    Ремешок 
                    Да
                

                                                                                                                                
                

                    Фотоаппарат 
                    Да
                

                                                                                                                                

        
                                                                

                    

                        
                            Гарантия                        
                    

                
                

                    Гарантийный срок 
                    24
                

                                                
                

                    Сервисный центр 
                    ЧСУП "Фокусбай-Сервис" г. Минcк, ул. Полевая 10 офис 3, (29) 336-28-43; (29) 756-00-99
                

                                                                    
                

                    Сервисный центр 
                    "Солнечные узоры" (DEFT Electronics) г. Минск ул. Освобождения 7, (017) 306-03-03;  (029) 767-55-55