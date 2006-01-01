Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 80D Body

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|Технические характеристики
|Тип питания
|Li-ion (LP-E6)
|Ведущее число вспышки
|12 м (ISO 100)
|Количество пикселей
|24 Мп
|Макс. кол-во кадров в секунду (видео)
|60 кадров/сек (1920 x 1080)
|Макс. скорость серийной съемки (фото)
|7 кадров/сек
|Макс. чувствительность (ISO)
|25 600
|Максимальное разрешение видео
|1920 x 1080
|Мин. чувствительность (ISO)
|100
|Наличие Wi-Fi
|Да
|Поддержка карт памяти
|SD, SDHC, SDXC (поддержка UHS-I)
|Размер матрицы
|1.6 crop (22.5 х 15 мм)
|Размер экрана ЖКИ
|3 ''
|Тип матрицы
|CMOS
|Размер
|Вес
|730 г
|Длина
|105 мм
|Толщина
|79 мм
|Ширина
|139 мм
|Комплект поставки
|CD с программным обеспечением
|Да
|USB кабель
|Да
|Аккумулятор
|Да
|Заглушка на фотоаппарат
|Да
|Зарядное устройство
|Да
|Инструкция
|Да
|Ремешок
|Да
|Фотоаппарат
|Да
|Гарантия
|Гарантийный срок
|24
|Сервисный центр
|ЧСУП "Фокусбай-Сервис" г. Минcк, ул. Полевая 10 офис 3, (29) 336-28-43; (29) 756-00-99
|Сервисный центр
|"Солнечные узоры" (DEFT Electronics) г. Минск ул. Освобождения 7, (017) 306-03-03; (029) 767-55-55